Российские ученые оценили влияние коронавируса на общество и власть

Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) провели исследование о борьбе с коронавирусом и последствиями происходящего в мире в последние месяцы.

Научная работа получила название «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в РФ». В ней ученые рассказали о том, как экономика, система здравоохранения, сфера финансов, образование и общество работали во время пандемии, и к чему человечество в данный момент пришло.

Эксперты также узнали, как кризис повлиял на модель государственного управления. В частности, свои комментарии по теме дали многие российские политики. В публикации раскрыто, как власти принимали решение по ограничительным мерам весной.

Например, вице-премьер Татьяна Голикова призналась, что сначала никто не понимал, насколько опасен коронавирус. Правительство рассчитывало на то, что с COVID-19 быстро удастся справиться. Тем не менее, еще зимой Россия начала готовить здравоохранение к потенциальной угрозе.

По словам заместителя руководителя аппарата правительства Ольги Кривонос, решения принимались исходя из статистики смертности от COVID-19 и опыте других стран.

По последним данным, в России зафиксировали 15 971 новый случай коронавируса. За сутки выздоровели 11 428 человек. Жертвами вируса стали 290 больных. Об этом написала газета «Известия».