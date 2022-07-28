Российские учебники переработают под новые образовательные стандарты

Российские учебники перерабатывают под новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). На дополнительную экспертизу отправили 43 из 1200 учебников, поступивших в Минпросвещения в 2022 году, сообщила пресс-служба министерства.

«Большое количество изданий, направленных на экспертизу в 2022 году, обусловлено переработкой учебников под новые ФГОС, которые не предполагают введения новых предметов или отмены существующих, а конкретизируют содержание изучаемого предмета», — уточнили в ведомстве.

Министерство сообщило о существенном повышении требований к качеству поступающих учебников. Из федерального перечня уже исключили 900 учебников, срок действия экспертных заключений по которым превышает пять лет.

«Важность сокращения количества учебников отмечали учителя, а также представители общественности и депутатского корпуса», — отметили в Минпросвещения.

Кроме того, федеральный перечень пополнили 47 учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе интеллектуальными нарушениями и нарушением зрения.