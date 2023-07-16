16 июля 2023, 20:43
Российские участники международной олимпиады по физике завоевали золотые медали
Минпросвещения: российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по физике
Российские школьники на международной олимпиаде по физике в Токио завоевали пять золотых наград. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Участие в олимпиаде принимали представители 80 государств. Россию представляли пять школьников из Москвы и Московской области. Все они завоевали золотые награды. Тренерским штабом российской сборной руководил проректор по учебной работе Московского физико-технического института Артем Воронов.
Реклама
«В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
Олимпиада проходила в два тура. Сначала оценивались решения теоретических задач как минимум из четырех разделов физики. Затем — выполнение лабораторной работы.
Ранее сообщалось, что выпускник физтех-лицея имени П. Л. Капицы из Долгопрудного Роман Бурцев набрал 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Максимальный балл он получил по профильной математике, физике и русскому языку.
Дети
Реклама
Реклама