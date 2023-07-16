Общество 16 июля 2023, 20:43 Российские участники международной олимпиады по физике завоевали золотые медали Минпросвещения: российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по физике freepik

Читать 360tv в

Российские школьники на международной олимпиаде по физике в Токио завоевали пять золотых наград. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Участие в олимпиаде принимали представители 80 государств. Россию представляли пять школьников из Москвы и Московской области. Все они завоевали золотые награды. Тренерским штабом российской сборной руководил проректор по учебной работе Московского физико-технического института Артем Воронов.

Реклама

«В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Олимпиада проходила в два тура. Сначала оценивались решения теоретических задач как минимум из четырех разделов физики. Затем — выполнение лабораторной работы.

Ранее сообщалось, что выпускник физтех-лицея имени П. Л. Капицы из Долгопрудного Роман Бурцев набрал 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Максимальный балл он получил по профильной математике, физике и русскому языку.