Российские туроператоры завершили вывоз туристов из Турции и Танзании

Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании после введения ограничений на полеты. С 15 апреля в Россию отправлены около 73,2 тысячи пассажиров.

«Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тысячи пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тысяч пассажиров», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Ростуризм.

Полностью завершили вывозные программы из Турции авиакомпании АЗУР эйр», «Азимут», «Икар», «Победа», «Ред Вингс», «Россия», «Роял Флайт» и «Уральские авиалинии». В мае полеты между странами продолжат «Аэрофлот», «Сибирь», «Северный ветер» и «ЮТэйр», а также две турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus.

В Ростуризме предположили, что до 1 июня авиакомпании выполнят еще 111 вывозных рейсов, на которых в России отправят около 21,5 тысячи пассажиров. Большинство из них совершат турецкие компании — 97.

Регулярные рейсы продолжат выполнять «Аэрофлот» и Turkish Airlines четыре раза в неделю.