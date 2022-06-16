Российские турооператоры сообщили о дефиците путевок в Турцию на ближайшее время

Спрос на путевки в Турцию среди России сильно превысил предложение, сейчас зафиксирован дефицит туров на ближайшие даты. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Спрос существенно превышает предложение, ограниченное авиаперевозкой. Купить туры в Анталью с вылетом через два-три дня невозможно даже из Москвы. С курортами Эгейского побережья еще более дефицитная ситуация», — сказано в сообщении организации.

Турооператоры поспешили успокоить — ситуация постепенно выравнивается. Это происходит за счет того, что увеличивается число рейсов из России в Турцию. В частности, в июле появятся рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью, из Уфы и Екатеринбурга в Даламан. С конца июня анонсированы дополнительные программы из Самары Анталью и Даламан, из Сочи в Анталью.

Тем не менее туроператоры посоветовали россиянам покупать туры в Турцию минимум за две недели.