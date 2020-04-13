Российские туристы вернулись из Таиланда. На карантине в Красноярске более 200 человек

В Красноярск вернулись более 200 российских туристов из Таиланда. Людей вывезли из Бангкока специальным рейсом «Уральских авиалиний». Им предстоит двухнедельный карантин.

Всего на родину вернулись 212 россиян, уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Из них 187 изолировали по месту проживания.

«25 пассажиров, проживающих в других регионах и отдаленных северных территориях края, доставлены спецтранспортом в обсерватор», — уточнили в ведомстве.

Всех пассажиров, прибывших самолетом «Уральских авиалиний», ждал усиленный двойной контроль в аэропорту. Специалисты использовали стационарные и переносные тепловизоры.

Туристов их других регионов, добавил «Интерфакс», поместят в карантин, который создан на базе профилактория «Лесной». Он расположен в пригороде Красноярска.

Россиян, которые прибыли из неблагополучных по распространению коронавируса стран, изолируют в соответствии решением главного санитарного врача РФ.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде зафиксировали 13 января. Сейчас в королевстве уже около 2,5 тысячи зараженных. Скончались 85 человек.

В России, по последним данным, 15 770 подтвержденных случаев COVID-19. С болезнью справились 1 291 человек, еще 130 скончались.