Общество 22 февраля 2023, 09:47 Российские цветоводы попросили об антидемпинговом расследовании из-за дешевого импорта РИА «Новости»: цветоводы из РФ попросили об антидемпинговом расследовании в рамках ЕАЭС freepik

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Российские цветоводы попросили инициировать антидемпинговое расследование из-за дешевого импорта из третьих стран, наносящего ущерб отрасли. Они считают, что дешевые поставки из Кении и Эквадора ущемляют интересы отечественных производителей, рассказал РИА «Новости» председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

«Ассоциация реализует работу по инициации антидемпингового расследования в рамках Евразийского экономического союза. <…> В случае успешного исхода проверки ЕАЭС введет антидемпинговую защиту, увеличив таможенную пошлину, что ощутимо изменит положение наших производителей», — подчеркнул Антипов.

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Российские цветы, по его словам, занимают менее 20% отечественного рынка, Кения и Эквадор — главные поставщики. При этом цветоводы из России очень хотят заменить хотя бы часть объема импорта. Однако мешает ставка ввозной пошлины, которая снизилась с 15% до 5% с момента вступления РФ в ВТО. Сказываются и «серые» схемы таможенного оформления. Все это, по мнению Национальной ассоциации цветоводов, не дает развиваться отечественному бизнесу.

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