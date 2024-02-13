Общество 13 февраля 2024, 11:30 Российские тральщики отработали поиск и уничтожение мин в Черном море «Известия»: тральщики провели отработку поиска и уничтожения мин в Черном море РИА «Новости»

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Российские тральщики провели разведывательный поиск украинских мин в условиях реальной минной опасности в Черном море. Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщили «Известия».

Как уточнили в отделе информобеспечения ЧФ, поиск мин осуществляли в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

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Реальная опасность при этом была связана с активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, указало издание.

В процессе разведпоиска экипажи российских тральщиков в составе корабельной тральной группы в разное время суток отрабатывали форсирование и уничтожение минных заграждений различными способами.

В конце января, как напомнила газета, поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата выполнил экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота.