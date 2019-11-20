Российские товары получат преимущество при госзакупках

Поправки в № 44-ФЗ при госзакупках поставят в приоритет товары, произведенные в России. Правительство также сможет регулировать квоту для заказчиков и перечень товаров, которые необходимо приобретать у малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Андрей Кутепов убежден, что таким образом количество госзакупок отечественной продукции увеличится.

С 1 января 2017 года по № 223-ФЗ преимущество российским производителям должны отдавать государственные корпорации. Закон о контрактной системе (№ 44-ФЗ) точечно запрещает импорт.

Сенатор отметил, что заказчиков обяжут указывать функциональные, эксплуатационные, технические и качественные характеристики отечественных продуктов в описании объекта закупки по квоте.

«В настоящее время заказчики самостоятельно определяют необходимость использования характеристик продукции при составлении технических заданий. При указанной ситуации госзакупки могут проводиться с использованием характеристик иностранной продукции, в том числе при реализации национальных проектов и программ, что негативным образом отражается на отечественных производителях», — пояснил Кутепов.

Он также добавил, что благодаря принятому законопроекту станет возможным стимулировать производство новых товаров в России.