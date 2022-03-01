Российские торговые сети заморозят цены на социально значимые продукты

Крупнейшие торговые сети России выступили с инициативой по заморозке наценки на четыре категории продуктов питания на уровне 5%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве пояснили, что низкая наценка коснется молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора». Руководство сетей самостоятельно решит, какие именно товары в каждой категории получат минимальную наценку. Но это будут товары российского производства, востребованные покупателями и представленные в достаточном количестве в каждой торговой точке. Товары с низкой наценкой получат специальные ценники или пометку «Социальный товар».

Компании «О’Кей» и «Тандер» (сеть «Магнит») введут ограничения наценки с 1 марта, Auchan Retail (магазины «Ашан» и «Атак») — с 3 марта.

В ФАС отметили, что решение ретейлеров повысит возможность россиян покупать продукты. В ведомстве подчеркнули, что торговые сети самостоятельно взяли на себя эти обязательства.

Отдельно служба поручила всем территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимые товары. Специалисты проверят все цепочки — от производителя до торговых сетей на наличие сговора для формирования цены. Всю информацию о необоснованном повышении цен, дефиците товаров передадут в центральный аппарат ФАС. Это поможет рынкам работать эффективнее и не повышать цены без оснований.