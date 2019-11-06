Российские тюрьмы «заглушат» для сотовой связи

Коллегия МВД поручила своим сотрудникам, а также ФСИН, ФСБ и Роскомнадзору проработать меры по снижению количества нарушений с сотовой связью в тюрьмах. Так ведомства планируют бороться с дистанционным мошенничеством.

По данным РБК, по итогам заседания, прошедшего 1 ноября, коллегия поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ведомства должны до 30 июля 2020 года придумать, как установить «блокираторы» сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях.

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Осенью 2018-го Госкомиссия по радиочастотам создала рабочую группу для поиска эффективных решений по ограничению сотовой связи в тюрьмах. Тогда, как пишет издание, не был найден оптимальный вариант. Сейчас использование сотовой связи запрещено внутренними приказами учреждений, но организационных мер недостаточно.

В ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений отключать определенные номера. По его словам, ежегодно в исправительных учреждениях изымается около 60 тысяч телефонов.

В 2016 году МВД сообщало, что треть преступлений, совершаемых с помощью сотовой связи, в том числе телефонное мошенничество, приходится на заключенных.