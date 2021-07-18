Российские танцоры выиграли Кубок мира по латиноамериканским танцам

В Кремлевском дворце прошел Кубок мира по латиноамериканским танцам. За награду боролись 36 пар из России, США, Канады, Италии, Турции, Франции, Хорватии, Исландии и Украины. Победителем стала Россия.

Сверкающие платья, грация в движениях и сосредоточенный взгляд — это финальная репетиция Егора Боброва и Марии Смольниковой пред выходом на паркет на 24-м Кубке мира в Кремле. Пара выступила в категории «профессионалы».

«Волнение, безусловно, есть. И более того, если его нет, то, мне кажется, нужно уже заканчивать со своей профессиональной карьерой. Просто учишься это преодолевать», — рассказал участник Кубка мира по латиноамериканским танцам Егор Бобров.

Спортсмены исполнили пять танцев латиноамериканской программы. На паркете — страсть, чувственность и ни намека на волнение.

«Мы справились, нам понравилось. Самое главное — атмосферу мы почувствовали, вот эту доброжелательную публику, было здорово», — рассказал танцор.

За кубок мира боролись 36 пар из России, США, Канады, Италии, Турции, Франции, Хорватии, Исландии и Украины. Помимо профессионалов, Кубок Кремля провели среди любителей и категории Pro-Am.

«После двухлетнего перерыва фактически в Кремле вернулись сюда. И, несмотря на все сложности при организации в том числе, мы рады, что это событие состоялось. Тот уровень, который я наблюдаю у профессионалов российских, у любителей российских, — это высочайший мировой уровень», — президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.

По зажигательным танцам соскучились и зрители. В связи с ограничениями увидеть выступления лучших спортсменов смогли 500 человек. Победителями Кубка мира стала пара из России — Виктория Харченко и Кирилл Белоруков. Серебро тоже взял российский дуэт — Владимир Литвинов и Ольга Николаева. Третье место заняли спортсмены из Исландии.