Общество 05 февраля 2024, 01:35 Российские такси предложили оснастить тревожной кнопкой Депутат Милонов предложил оснастить такси тревожной кнопкой для связи с полицией РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в автомобили такси технологию «тревожной кнопки» для связи с полицией. Об этом сообщил RT, в распоряжение которого попала копия обращения парламентария на имя министра транспорта Виталия Савельева.

По его словам, водители такси часто становятся свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений или преступлений, совершаемых пассажирами.

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Он привел в качестве примера телефонных мошенников, которые обманом заставляют свои жертвы снимать деньги в банкоматах в разных концах города. Последние как раз и заказывают такси для поездок.

«Случается, что жизни и здоровью самого шофера может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», — добавил Милонов.

Ранее таксист спас пожилую петербурженку от мошенников, пытающихся прибрать к рукам ее сбережения. Аферисты представились «сотрудниками банка». Они по телефону убедили пенсионерку взять кредит в банке и перевести деньги на «безопасный счет», причем сами вызвали ей такси.

До этого жительница Урала, управляющая такси в Снежинске, уберегла пенсионерку от мошенников, заподозрив во время поездки неладное. Она изменила маршрут и доставила пожилую женщину в полицию.