Российские суды станут рассматривать только безотлагательные дела из-за коронавируса

Российские суды ограничивают рассмотрение дел из-за коронавируса. В работу принимают только категории дел безотлагательного характера.

Такое постановление принял президиум Верховного суда из-за распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, приостановлен личный прием граждан и доступ лиц, которые не являются участниками судебных процессов. Документы можно подать через электронные ресурсы или «Почту России».

«Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства», — сказано в документе.

Также судам рекомендовали перейти на онлайн-рассмотрения дел, с помощью видео-конференц-связи.

Отмечается, что ограничения действуют с 19 марта до 10 апреля включительно.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 114 до 147 за последние сутки.