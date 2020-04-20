Российские суды стали заседать по интернету

В России суды начали рассматривать дела по интернету из-за пандемии коронавируса. Первым эту практику внедрил Верховный суд.

«Технология веб-видео-конференц-связи позволяет уже сейчас… участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе и даже дома… Завтра Верховный суд проведет несколько судебных процессов с использованием веб-видео-конференц-связи», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе Верховного суда.

По задумке, дистанционные заседания будут способствовать «уменьшению рисков распространения COVID-19».

В России, по информации на 20 апреля, больше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. Для борьбы с пандемией в стране действует режим изоляции. Это значит, что выходить из дома можно только по обоснованной причине. Работодателей призвали, по возможности, перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах действует система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Все это нужно, чтобы снизить число людей на улицах и уменьшить вероятность новых заражений.