Российские студенты выбрали идеальную модель семьи

Согласно данным опроса, более половины опрошенных (53%) выступают за профессионально ориентированную модель без разделения семейных ролей. Она подразумевает, что мужчина и женщина равноправны в семье, но при этом супруги уделяют больше внимания своему профессиональному развитию.

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Далее идет семейно-ориентированная модель — 19%. Партнеры наделяют друг друга равными правами, но главная ценность для них семья, а не карьера. А 18% опрошенных поддержали модель с частичной занятостью матерей на протяжении всего семейного пути или только во время ухода за детьми.

Матриархальная модель оказалась самой непопулярной, набрав 1%. При ней женщина строит карьеру, а муж воспитывает детей и убирает квартиру.

На вопросы социологов ответили 1,4 тысячи российских студентов в возрасте от 20 до 24 лет.