  • Российские студенты выбрали идеальную модель семьи

    10 ноября 2019, 13:57

    Алена Макаренко

    Студенты поделились видением своей будущей семьи. Многие молодые люди хотят иметь равные права в семье и при этом больше думать о карьерных высотах. А вот матриархат по-прежнему непопулярен. Результаты исследования представили специалисты из Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) Российской академии наук (РАН), сообщил сайт RT.
    Российские студенты выбрали идеальную модель семьи

    Согласно данным опроса, более половины опрошенных (53%) выступают за профессионально ориентированную модель без разделения семейных ролей. Она подразумевает, что мужчина и женщина равноправны в семье, но при этом супруги уделяют больше внимания своему профессиональному развитию.

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    Далее идет семейно-ориентированная модель — 19%. Партнеры наделяют друг друга равными правами, но главная ценность для них семья, а не карьера. А 18% опрошенных поддержали модель с частичной занятостью матерей на протяжении всего семейного пути или только во время ухода за детьми.

    Матриархальная модель оказалась самой непопулярной, набрав 1%. При ней женщина строит карьеру, а муж воспитывает детей и убирает квартиру.

    На вопросы социологов ответили 1,4 тысячи российских студентов в возрасте от 20 до 24 лет.