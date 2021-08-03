Российские студенты рассказали, сколько часов в день хотят тратить на работу

Аналитики сайта «ВРаботе» провели опрос среди российских студентов. Эксперты узнали, какой график работы молодые люди считают оптимальным. Результатами опроса поделился RT.

Оказалось, что большинство считают самым комфортным восьмичасовой рабочий день. Такой ответ дали более 50% респондентов. При этом 35% участников опроса хотели бы работать семь часов в день, а еще 32% считают оптимальным шестичасовой рабочий день.

Также студенты рассказали, в какое время им было бы комфортнее начинать работу. Начинать рабочий день с 09:00 хотели бы 53% опрошенных, 31% назвали время 10:00, еще 17% хотели бы начинать работать с 08:00, а 5,9% опрошенных — с 12:00.

В опросе приняли участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 19 лет.