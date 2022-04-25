Российские стоматологи планируют перейти на импортозамещение

Российские стоматологи-частники заявили, что в связи со скачком доллара отдельные материалы, лекарства и инструменты подорожали практически в три раза. Несмотря на то, что валюта сейчас дешевеет, цены на расходные материалы не падают. В государственных стоматологических клиниках в связи с этим планируют перейти на импортозамещение. Об этом написал «Ямал-Медиа».

«Ссылаются на сложности логистики. Импортные производители вроде бы не отказываются поставлять. Но очень сложная логистическая схема у наших поставщиков», — сообщила заведующая частной стоматологической клиникой Оксана Панюлайтене.

По словам президента Стоматологической ассоциации России Андрея Яременко, имплантация и протезирование являются исключительно коммерческими видами услуг и не могут быть дешевыми.

«Изготовление имплантанты — это очень дорогая технология. Обучение врача — долго, дорого. А мы уверены, что мы хотим удешевить. За счет чего? Мы удешевим за счет качества имплантанты или за счет качества обучения врача? У нас есть программа государственных гарантий на бесплатную медицинскую, в частности стоматологическую помощь. Россия — одна из немногих стран, где эта программа существует. Поэтому дешевле, чем бесплатно, не бывает», — сказал Яременко.

Например, в государственных стоматологических клиниках планируют перейти на импортозамещение на 95%, отметил он.

Эксперты считают, что если внешние границы в России будут закрыты, то в дальнейшем произойдет наращивание своего производства.