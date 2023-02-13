Общество 13 февраля 2023, 08:37 Российские стандарты соцзащиты начнут работать в новых регионах с 1 марта Володин: стандарты соцзащиты заработают в новых регионах России с 1 марта РИА «Новости»

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Российские стандарты социальной защиты в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях начнут действовать с 1 марта. Об этом в Telegram сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«За 30 лет от так и не состоявшегося украинского государства люди не смогли получить достаточные социальные гарантии», — заметил Володин.

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Он подчеркнул: если говорить о жителях Донбасса, их власти Украины и вовсе лишили таких гарантий. В настоящее время, по его словам, от населения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поступают вопросы о назначении пенсий, выплатах пособий, больничных, субсидий на оплату ЖКХ и других мерах поддержки.

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Формирование единого правового поля остается приоритетным направлением в работе, добавил Володин. Благодаря этому у жителей новых субъектов России будут те же соцгарантии, что и у всех россиян.

«Госдумой уже принято 18 законов в целях интеграции новых регионов, 20 законопроектов находятся на рассмотрении», — уточнил он.

По его словам, задачей сейчас является принятие решений, которые обеспечили бы оказание мер соцподдержки жителям ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 марта.