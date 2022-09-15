Российские спасатели организовали акцию «Помощь пожарным Донбасса» | 360°

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Российские спасатели организовали акцию «Помощь пожарным Донбасса»

МЧС России отправило в ДНР и ЛНР необходимую пожарную технику и снаряжение

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Спасатели из всех уголков России, а также ветераны пожарной охраны приняли участие в акции «Помощь пожарным Донбасса». Сотрудники МЧС РФ доставили в Донецкую и Луганскую народные республики снаряжение и оборудование. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Российские пожарные и спасатели не смогли оставить в беде коллег и инициировали акцию „Помощь пожарным Донбасса“, в рамках которой был организован сбор средств, закупка и отправка в Донбасс пожарного снаряжения первоочередного характера», — отметили представители МЧС.

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В пресс-службе ведомства рассказали, что в ДНР и ЛНР отправили более 500 комплектов боевой одежды и 16 автоцистерн.

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«Пожарно-спасательным подразделениям Донецкой и Луганской народных республик и отдельных районов Украины направлено более 500 комплектов боевой одежды пожарного, 350 шлем-касок, 350 поясов пожарного с карабином, 350 пар сапог и 350 средств индивидуальной защиты рук пожарного», — поделились подробностями в пресс-службе МЧС.

Кроме этого, Донбасс получил около 900 пожарных рукавов, 140 пожарных стволов, более 470 огнетушителей, 15 радиостанций и многое другое.

МЧС РФ

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