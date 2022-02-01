Российские солдаты обнаружили послание из прошлого при разборе гаража

В Instagram появился снимок письма, который нашли российские солдаты при разборе старого гаража. Об этом написало ИА Nation News.

Обнаруженное письмо написали солдаты, которые строили гараж в 1986 году. Таким образом они решили оставить память о себе и пожелали срочникам из будущего хорошей службы.

«Здравствуйте! Не знаем, кто и когда прочитает это письмо. Кто бы вы ни были, сейчас вы служите в армии, в войсковой части 6592, а мы давно-давно дома. Сейчас вы разбираете гараж, который мы построили в 1986 году в октябре», — говорится в записке.