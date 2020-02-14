Российские смартфоны не вырастут в цене из-за коронавируса

Жителям России пока не грозит покупать телефоны за космические цены. Слухи о том, что смартфоны подорожают, потому что Китай сократит поставки не подтвердились.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что мобильные телефоны в России не подорожают из-за китайской эпидемии коронавируса. Он уточнил, что пока от Китая не поступало предупреждения о сокращении поставок.

В беседе с ТАСС он выразил надежду, что никаких чрезвычайных ситуаций не произойдет.

«Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объемы, не было… Надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет. Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это все зависит от своевременности и объемов поставок», — сообщил Мантуров.

Однако, Мантуров подчеркнул, что предпринимательское сообщество России «всегда очень использует разные ситуации, и в том числе коронавирус не является исключением».

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