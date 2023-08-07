Общество 07 августа 2023, 04:22 Российские школьники воссоздали в Minecraft реальную карту СВО «Известия»: двое российских школьников воссоздали реальную карту СВО в Minecraft Pxhere

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Двое российских школьников-блогеров создали реальную карту специальной военной операции в Minecraft. Об этом сообщили «Известия».

Один из создателей карты — 14-летний подросток. Он отметил, что на карте есть техника, которая используется в зоне спецоперации — это «ГАЗ», танки Т-64 и Т-72.

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«Делаем планировку и через Google-карты мы сравниваем дома, которые у нас в игре Minecraft, с реальной жизнью. Самое долгое — это строительство карты из маленьких кубиков», — рассказал он.

Отец мальчика сейчас находится в зоне проведения СВО. Юный блогер изучает снимки и ролики боевых действий, пытаясь повторить их в виртуальном мире.

Его друг рассматривает карту Мариуполя, а затем воссоздает город в игре. Он отметил, что карту Мариуполя воссоздавали по реальным снимкам.

«Тот самый Мариупольский драмтеатр, по которому ударили ракетой. Это дома с фотографии, пока тут двор не готов», — рассказал второй создатель карты СВО в Minecraft.

По словам одного из мальчиков, они с другом хотят, чтобы россияне понимали, что их государство — «это хорошая страна с хорошими людьми».