Общество 20 июня 2023, 09:03 Российские школьники сочли Instagram отжившим свое трендом Mediascope: школьники назвали Instagram устаревшим для России трендом РИА «Новости»

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Вселенную Marvel, онлайн-кинотеатр Netflix и запрещенный в РФ Instagram* сочли устаревшими трендами. Такое мнение выразили российские школьники младше 12 лет. Исследование среди этой возрастной группы впервые провела компания Mediascope, сообщил РБК.

По данным аналитиков компании, самыми модными для детей явлениями в Сети стали короткие видео, технологии для умного дома и видеоигры.

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Криптовалюта, NFT и соцсеть Yappy, согласно итогам исследования, оказались уходящими или уже ушедшими технологическими трендами. Yappy, как напомнил РБК, холдинг «Газпром-Медиа» запустил всего год назад.

Вместе с тем специалисты отметили, что применительно к этим явлениям низкий тренд индекс связан с их относительной новизной и связанной с этим низкой осведомленностью о них среди детей и подростков.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.