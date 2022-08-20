Российские школьники рассказали о любимых блюдах

Борщ, сосиски и пельмени оказались любимыми блюдами российских школьников. А самыми нелюбимыми — рыба и печень, сообщил ТАСС.

Руководитель федерального центра мониторинга школьного питания Минпросвещения РФ Валентина Иванова озвучила такие данные во время II Всероссийского родительского форума «Здоровое питание в школе и дома» в Саранске.

«Федеральный центр мониторинга питания провел серьезные социологические опросы, опрос [охватил] более 82 тысяч респондентов. Одними из самых любимых у школьников являются борщ, сосиски и пельмени. Лидерами антисимпатий стали рыба и блюда из печени», — пояснила Иванова.

По данным опроса, более 51% респондентов отметили, что в школах их не устраивает вкус еды, около 30% родителей отметили однообразие меню. Более 30% опрошенных рассказали, что не в курсе школьного меню, около 67% не смогли прокомментировать работу родительских комитетов по организации питания в школах. Еще почти 55% рассказали, что в школах нет мероприятий по здоровому питанию для учеников и их родителей.