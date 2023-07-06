Общество 06 июля 2023, 16:34 Российские школьники примут участие в конкурсе «Каникулы со „Сферумом“»

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Образовательный сервис «Сферум» при поддержке общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Минпросвещения запустил всероссийский творческий конкурс «Каникулы со „Сферумом“».

Конкурс проходит в рамках Года педагога и наставника.

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Сервис приглашает школьников поделиться своими идеями о том, как развить собственный блог, разнообразить общение или организовать событие в летнем кружке или лагере с помощью возможностей и функций учебного профиля «Сферум» в VK-мессенджере.

Конкурс запланировали в два этапа. Первый состоится с 6 по 26 июля, а второй — с 1 по 20 августа. В нем примут участие подростки и дети в возрасте от шести до 17 лет, а также спортивные инструкторы, руководители творческих кружков, педагоги дополнительного образования, вожатые, организаторы и психологи оздоровительного досуга, в частности программные директора и руководители смен.

В рамках «Каникул со „Сферумом“» дети придумают свой медиапроект для летнего общения, например интервью, лонгрид или подкаст, а также отдельное событие или акцию.

Вожатые в рамках конкурса предложат сценарий общелагерного или отрядного мероприятия, например подвижную игру, флешмоб или викторину на базе учебного профиля «Сферум» в VK-мессенджере.

Педагоги дополнительного профессионального образования опишут, как учебный профиль поможет решить просветительские, организационные или коммуникационные задачи в работе с коллегами и детьми.

Жюри выберет победителей и призеров по номинациям «Самый активный регион», «Детский лагерь. Лучшие коммуникационные решения» и «Лучшая программа медиасмены».

Победители номинаций и авторы лучших работ получат ценные подарки: умные колонки VK Капсула Нео с голосовым помощником и смартфоны.