Общество 19 мая 2023, 18:21 Российские школьники придумают стикеры для профиля образовательной платформы «Сферум» в «VK Мессенджере» «Сферум» запустил конкурс по созданию стикеров для «VK Мессенджера» среди школьников Freepik

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Учащиеся школ и колледжей по всей России смогут придумать собственные стикеры для «VK Мессенджера» в рамках конкурса #МойСферум. Об этом сообщила пресс-служба образовательной платформы «Сферум», запустившей проект.

Всероссийский творческий конкурс для школьников стартовал 19 мая. Участники должны придумать идею и нарисовать стикеры для учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере». Рисунок нужно выложить в любом формате на личной странице во «ВКонтакте» или в группе образовательной организации с хештегом #МойСферум до 30 июня 2023 года. К работе необходимо приложить описание с объяснением, как стикерпак поможет в общении с одноклассниками и учителями.

«Мы рассчитываем, что конкурс найдет отклик у школьников и поможет нам сделать общение в чатах более красочным и интересным», — отметил гендиректор компании-разработчика «Сферума» ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов.

Пресс-служба образовательной платформы «Сферум»

Победителями всероссийского конкурса станут 10 человек. Лидеров определят члены жюри. Кроме того, участники получат награды в специальных номинациях: «Уникальный и интересный персонаж стикерпака», «Креативное описание идеи стикерпака» и «Увлекательная история в стикерпаке».

Десятке создателей лучших стикерпаков вручат ценные призы. Победители получат планшет для учебы и отдыха, умную колонку «VK Капсула Нео» с голосовым помощником «Марусей» и набор для рисования. Обладателей призов в специальных номинациях поощрят «VK Капсулой Нео» с «Марусей» и набором для рисования.

Профессиональные иллюстраторы получат эскизы финалистов конкурса. Рисунки войдут в библиотеку фирменных стикеров учебного профиля «Сферума» в «VK Мессенджере». Все школьники России смогут получить эти стикерпаки с началом учебного года.

Организаторы предусмотрели июньские мастер-классы с профессиональными иллюстраторами для желающих научиться придумывать и рисовать стикеры. Информация о мероприятиях появится на сайте конкурса и в сообществе «Сферума» во «ВКонтакте».