Российские школьники поздравили ветеранов с Днем Победы

Школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Слова благодарности появились на уличных экранах в Москве, Екатеринбурге, Волгограде и ряде других городов страны.

Экраны размещены так, чтобы их было хорошо видно и водителям, и пешеходам. Медиафасады холдинга Maer со словами благодарности героям за их подвиги, мужество и отвагу разместили в городах накануне празднования 76-летия Великой Победы.

Москвич Сергей Сотников считает, что такая акция усиливает чувство праздника.

«Любой человек, который это все видит, я думаю, он в какой-то степени радуется. Это добавляет такого более праздничного настроения, я считаю», — сказал Сергей.

Эта акция в преддверии Дня Победы уже стала традиционной.

«Прекрасно, что в этом году мы показываем с наших экранов поздравления школьников и студентов ветеранам войны. Мы очень рады, что новое поколение, не видевшее войну, помнит о подвиге своих предков и поздравляет ветеранов, говорит им слова благодарности. С Днем Победы!» — сказал директор по маркетингу и коммуникациям холдинга Maer Асиль Аль-Дахер.

К акции присоединились участники всероссийского конкурса «Большая перемена» и Российского движения школьников (РДШ). Все поздравления написали ученики с пятого по 10-й класс вместе со своими братьями и сестрами.