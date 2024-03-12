Общество 12 марта 2024, 18:34 Российские школьники назвали рабочие профессии престижнее офисных РИА «Новости»

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Учащиеся российских школ назвали рабочие специальности более престижными, чем офисные профессии. Об этом заявили 40% участников исследования карьерных предпочтений молодежи, результаты которого опубликовала президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Опрос среди школьников и их родителей проходил онлайн с ноября 2023 года по февраль 2024-го. В исследовании приняли участие свыше 1400 респондентов.

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Главными критериями при выборе профессии учащиеся назвали личный интерес к сфере работы и возможности самореализации. Еще 55% участников опроса отметили, что их привлекает возможность приносить пользу. На третьем месте оказалась зарплата — половина респондентов назвала будущий доход главным мотивирующим фактором.

Опрос показал, что 46% российских школьников считают рабочие специальности хорошо оплачиваемыми.

По словам руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, самый высокий спрос на персонал действительно наблюдается в промышленности и в производстве.

«За год прирост вакансий в этих сферах вырос на 122%. Наибольший спрос на квалифицированных рабочих», — уточнила Голованова.

«Условия работы на современных предприятиях привлекают все больше молодежи. Мы постоянно рассказываем школьникам и студентам о передовых технологиях отрасли, внедренных на Московском НПЗ. С большим интересом ребята знакомятся с процессами нефтепереработки и устройством уникального оборудования. Для них это прекрасная возможность сделать свой выбор в пользу рабочей профессии», — рассказал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Карьерные предпочтения у школьников различаются в зависимости от пола. Для мальчиков в приоритете рабочие специальности и профессии в сфере IT. Девочки чаще выбирают творческие специальности, медицину, науку и технологии.

Родители чаще видят в рабочей профессии сыновей, чем дочерей. При этом в ответе на вопрос, кому больше подходит рабочая специальность, мальчикам или девочкам, мнения родителей разделились пополам.