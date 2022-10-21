Российские школьники будут играть в лапту на уроках физкультуры | 360°

Общество 21 октября 2022, 18:48 Российские школьники будут играть в лапту на уроках физкультуры

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Русский национальный вид спорта — лапту — интегрируют в школьную программу. Дети будут играть в лапту на уроках физкультуры, сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Лапта — это русская народная командная игра с мячом и битой. По сути она напоминает американский бейсбол или английский крикет.

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В Минпросвещения считают, что русская народная игра в школьной программе поможет прививать детям патриотизм и сохранять национальную культуру.

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