Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков предупредил российские сервисы о том, что в ближайшее время они могут столкнуться с хакерскими атаками. Об этом написал «ФедералПресс».

«Сейчас против России ведется настоящая кибервойна. Хакеры будут со всех сторон атаковать сервисы, поэтому нужно найти бреши в своей защите, чтобы обезопасить данные клиентов», — сказал он.

Зыков также отметил, что ситуация, которая произошла с Rutube, не должна повториться. Он посоветовал компаниям нанять специалистов в области проверки целостности систем и возможности проникновения.

Ранее стало известно, что видеохостинг Rutube подвергся мощной атаке хакеров. Случилось это на праздник 9 мая.