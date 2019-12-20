Российские сенаторы предложат французским и немецким коллегам организовать «нормандский» межпарламентский диалог

«Если они ее (идею провести межпарламентский диалог — прим. ред.) поддержат, то я предпочел бы, чтобы эта инициатива в адрес украинских парламентариев исходила от них», — отметил председатель Комитета Совфеда по международным делам.

По данным издания, ранее глава государства Владимир Путин поддержал инициативу подключить к урегулированию ситуации на востоке Украине парламенты стран «нормандского формата». С этим предложением выступил руководитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.