Российские семьи с детьми получили более 555 млрд рублей социальной поддержки во время пандемии

«Четкая расстановка приоритетов и автоматизация процессов позволили Правительству в кратчайшие сроки выделить и довести до семей с детьми более полутриллиона рублей», — отметил министр финансов страны Антон Силуанов. Он также сопоставил размер всех выплат с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за второй квартал этого же периода — она составила 555 миллиардов рублей. Эта сумма также составляет 99% из заложенных на дополнительные выплаты средств.

Министр также сообщил, что российские семьи продолжают обращаться за финансовый поддержкой через портал Госуслуг. Все выплаты жители страны с детьми продолжат получать в полном объеме. Дополнительные пособия семьям начали выплачивать с 1 июня после того, как президент Владимир Путин в обращении к населению предложил финансовую поддержку в виде 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.