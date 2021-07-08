Российские села получат еще 6 млрд рублей на развитие

Сельские территории получат на развитие дополнительные шесть миллиардов рублей, такое решение приняли на заседании правительства РФ. Средства пойдут и на улучшение жилья для сельчан. «Сельская ипотека» оказалась популярной среди россиян, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Программа улучшения жилищных условий граждан на селе по рекордно низкой ставке стала настоящим прорывом, спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. И президентом были поддержаны предложения правительства о расширении финансирования программы», — отметила Абрамченко.

На программу «сельской ипотеки» выделят еще два миллиарда рублей. Это улучшит условия проживания более 14 тысяч семей, которые смогут купить свыше 690 тысяч квадратных метров жилья. А всего за год таких семей будет 35 тысяч.

Деньги пойдут также на социальную и инженерную инфраструктуру в селах, капремонт и реконструкцию объектов, на это выделят 2,8 миллиарда рублей. Запланировано 189 мероприятий в 26 субъектах России.

На благоустройство сельских территорий в 44 российских регионах из бюджета пойдет 1,2 миллиарда рублей. В населенных пунктах обустроят детские и спортивные площадки, зоны отдыха, сделают освещение и отремонтируют дороги. В костромском селе в селе Ковалево, например, выделили 69 миллионов рублей на реконструкцию подъездной дороги к частному центру помощи детям-сиротам.

Больше всего субсидий по итогам заседания получит Удмуртия (более 400 миллионов рублей), Иркутская область — 320 миллионов рублей, Кузбасс — почти 200 миллионов рублей, Чеченская Республика — 180 миллионов рублей, Ульяновская область — более 170 миллионов рублей, Костромская — почти 160 миллионов рублей и Брянская — 150 миллионов рублей.

В 2020 году программа охватила 16% всего сельского населения страны, или шесть миллионов человек. Она продлится до 2025 года.

«Прошлый год показал, что эта госпрограмма помогает улучшить ситуацию с жильем, образованием, здравоохранением, трудоустройством в деревнях и селах, приблизив среду обитания местных жителей по комфорту к городскому уровню», — отметила Абрамченко.