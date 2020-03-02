Российские розы могут пропасть из магазинов в ближайшие годы

В России активно ведется импортозамещение. Но если на прилавках действительно появились российские сыры, то вот розы совсем скоро исчезнут. Несмотря на поддержку всего отечественного, производителей цветов душат неподъемными налогами.

В Национальной ассоциации цветоводов рассказали, что в ближайшие полтора или два года россияне не смогут найти в магазинах отечественных роз. Всему виной большие суммы налогов и снижение пошлины на импортные цветы.

«С 1 января 2019 года, когда помимо 6% единого сельхозналога производителям цветов добавили еще и НДС в размере 20%, налоговая нагрузка стала такой большой, что чтобы с ней справиться, нам нужно брать дополнительные кредиты», — объяснил председатель правления ассоциации Алексей Антипов. Его слова привел «Интерфакс».

Кроме налогов, на российский рынок роз влияет таможенная пошлина на импорт. Если раньше она была на уровне 15%, то после вступления России в ВТО стала 5%. Эта цифра — самая низкая в мире.

Россияне покупают по полтора миллиарда роз каждый год. При этом 49% жителей предпочитают приобретать именно эти цветы. Сейчас в стране работает 13 крупных цветочных производств, которые ежегодно выращивают от 250 до 300 миллионов роз. Новые предприятия построить нет возможности из-за налогов и иностранных компаний.

Сотрудники ассоциации попросили поддержки в Минсельхозе, Минпромторге, Минфине и Минэкономразвития. Они обратились также в Госдуму и Совфед. Цветоводы просят снизить налоги до 10%, а пошлины на ввоз роз вернуть на уровень 15%. Если министерства не пойдут навстречу, то в ближайшее время российские розы пропадут из магазинов.