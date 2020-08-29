Российские родители потратили на школьные сборы на треть меньше в этом году

В августе родители школьников поспособствовали снижению среднего чека на школьные вещи. Исследователи связывают это со сменой приоритетов.

В рамках исследования банка «Русский стандарт» специалисты обнаружили снижение среднего чека на детскую одежду, сообщает ТАСС. В этом августе средний чек составил 2165 рублей. Эта сумма на 35% ниже по сравнению с августом прошлого года.

Эксперты предполагают, что это связано со сменой приоритетов у родителей. Конец прошлого года пришелся на разгар пандемии коронавируса. Школьники учились дистанционно из дома. Вероятно, многие опасаются повторения дистанционного обучение в этом учебном году и поэтому не покупают много вещей или отдают предпочтение недорогим брендам.

Однако спрос на учебники и книги в этом августе значительно вырос. По сравнению с прошлым годом рост составил 20%, средний чек - 1990 рублей. Также в августе вырос средний чек на покупку канцелярии, но незначительно — всего на 8%, то есть на 500 рублей.

Для исследования эксперты изучали операции карт банков эквайринговой сети «Русский стандарт».