Российские ритейлеры заявили о сбоях в поставках товаров из Китая

Российские ритейлеры пожаловались на сбои в поставках товаров из Китая. О проблемах с поставками заявили магазины, продающие одежду и обувь.

Задержки с пропуском товаров начались на китайско-российской границе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Melon Fashion Group Михаила Уржумцева.

«Для нас это существенная проблема, поскольку у нас четыре крупных бренда и очень большие объемы производства на китайских фабриках», — пояснил он.

Компания владеет такими магазинами, как Zarina, befree, Love Republic и Sela. Как уточнил глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, на границе собрались уже более тысячи фур. Грузовики не могут пройти пограничный контроль уже месяц.

В Федеральной таможенной службе заявили, что машины не пропускают из-за ужесточения контроля с китайской стороны. Власти страны ввели квоты на пропуск фур из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас через границу пропускают только по 130 машин в сутки. Причем российская таможня, подчеркнул источник, успевает предоставить разрешение на въезд только половине из этих грузовиков.