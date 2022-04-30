Российские ретейлеры опустили цены на iPhone

Цены на iPhone снизились в российских магазинах до 30% за последние две недели. Стоимость сократили в «М.Видео–Эльдорадо», re: Store и «Связном».

Российские ретейлеры уменьшили ценники на продукцию Apple до 30%, сообщила газета «Известия». Как заявили в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо», снизить стоимость iPhone позволила стабилизация спроса, а также возвращение скидок. Цены на гаджеты Apple упали и в re: Store, но там на каждую модель пришелся свой процент понижения стоимости.

«Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля. На самые массовые модели, например iPhone 11, цены уже сопоставимы с февральскими», — отметил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Он добавил, что сейчас россияне пытаются сохранить свои сбережения, поэтому спрос стал снижаться. По словам гендиректора «Infoline–Аналитика» Михаила Бурмистрова, стоимость iPhone достигла пиковых значений в середине марта. На данный момент наблюдается нормализация цен на фоне укрепления позиций рубля.

До запуска нового iPhone 14 сталось несколько месяцев. Он должен появиться осенью 2022 года. Внешне модель будет не сильно отличаться от предшествующих iPhone 12 и 13, смартфон сохранит плоские края и закругленные углы, рассказал журналист Марк Гурман. Но на моделях Pro появятся новые вырезы — круглый для фронтальной камеры, и в форме таблетки для Face ID