Российские рэперы удалили клип про священника-тусовщика из-за жалоб православных

Рэперы Особов и Slimus порадовали фанатов новым клипом на трек «С легким паром». Но неоднозначный сюжет привел к жалобе в Генпрокуратуру. Активисты пожаловались на оскорбление чувств верующих. Исполнители удалили ролик и объяснили, что ничего такого не хотели.

«Когда мы записывали этот видеоклип, мы не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства, а скорее, наоборот, хотели привлечь внимание к проблеме, к сожалению, которая имеет место быть», — объяснил Особов в обращении на YouTube.

Он добавил, что решил удалить клип из-за того, что появились активисты из числа верующих. Эти люди хотят добиться, чтобы рэпер попал под статью об оскорблении их чувств.

Речь идет о ролике на песню «С легким паром». В начале видео священник сидит в дорогом авто с девушками, пьет шампанское и кладет в бардачок крупную сумму денег. Затем он появляется уже в бане, где употребляет наркотики в окружении дам в купальниках.

«Данное видео уже вызвало массу недовольства среди православных христиан, так как данный материал дискредитирует имя Русской православной церкви и оскорбляет чувства верующих», — написали во «ВКонтакте» активисты «Зова Народа».

К своему посту они добавили скан обращения в Генпрокуратуру и сам клип. Активисты потребовали разбирательств, блокировки ролика и привлечения его авторов к ответственности.