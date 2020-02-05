Российские рэперы удалили клип про священника-тусовщика из-за жалоб православных
«Когда мы записывали этот видеоклип, мы не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства, а скорее, наоборот, хотели привлечь внимание к проблеме, к сожалению, которая имеет место быть», — объяснил Особов в обращении на YouTube.
Он добавил, что решил удалить клип из-за того, что появились активисты из числа верующих. Эти люди хотят добиться, чтобы рэпер попал под статью об оскорблении их чувств.
Речь идет о ролике на песню «С легким паром». В начале видео священник сидит в дорогом авто с девушками, пьет шампанское и кладет в бардачок крупную сумму денег. Затем он появляется уже в бане, где употребляет наркотики в окружении дам в купальниках.
«Данное видео уже вызвало массу недовольства среди православных христиан, так как данный материал дискредитирует имя Русской православной церкви и оскорбляет чувства верующих», — написали во «ВКонтакте» активисты «Зова Народа».
К своему посту они добавили скан обращения в Генпрокуратуру и сам клип. Активисты потребовали разбирательств, блокировки ролика и привлечения его авторов к ответственности.