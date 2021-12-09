Российские регионы придумали, как снизить цены на продукты

Сдерживать рост цен на продовольствие планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, а также проведения сельскохозяйственных ярмарок и увеличения посевных площадей. Об сообщила газета «Известия» со ссылкой на администрации российских регионов.

В начале декабря российский лидер Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов увеличить объемы производства, а также повысить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. До 25 декабря кабмин должен предоставить доклад по этому вопросу.

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что сейчас готовится список поручений кабмина для исполнения указания главы государства.

В следующем году возможен запуск нового федерального проекта по поддержке овощеводства, сообщили в Минсельхозе. На ускоренное развитие отрасли дополнительно направят порядка пяти миллиардов рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 миллиардов.

Вместе с тем, по данным Росстата, инфляция продолжает расти опережающими темпами. Рост цен в ноябре составил 8,4%, продукты питания поднялись в цене на 12%.

Подмосковье намерено сохранить свое лидерство по производству хлеба и по итогам года занять первое место в России. Пекари и кондитеры перевыполнят план в 2021-м. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, до конца года в регионе произведут свыше 420 тысяч тонн хлеба.