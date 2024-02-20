Общество 20 февраля 2024, 11:33 Российские регионы предложили разделить на пять «ипотечных кластеров» Регионы России предложили поделить на пять кластеров для льготной ипотеки Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Регионы России могут поделить на пять разных кластеров для создания более адресной льготной ипотеки. Соответствующий вопрос уж подняли на рассмотрение в правительстве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.

Предполагается разделить регионы страны на пять кластеров: «динамичные», «стагнирующие», «депрессивные», «с нехваткой спроса» и «с нехваткой предложения». Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что определение условий льготной ипотеки в зависимости от субъекта страны обсуждают с прошлого года.

Реклама

«В целом эта мера позволит сделать программу более адресной: развивать жилищное строительство в одних регионах и не допускать ценовых пузырей в других», — подчеркнул он.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк назвал высокой вероятность принятия подобной инициативы. По его словам, глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже предлагала определить ставку льготной ипотеки в зависимости от региона выдачи. При этом уровень доходов может быть одним из критериев дифференциации.