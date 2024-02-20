20 февраля 2024, 11:33
Российские регионы предложили разделить на пять «ипотечных кластеров»
Регионы России предложили поделить на пять кластеров для льготной ипотеки
Регионы России могут поделить на пять разных кластеров для создания более адресной льготной ипотеки. Соответствующий вопрос уж подняли на рассмотрение в правительстве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.
Предполагается разделить регионы страны на пять кластеров: «динамичные», «стагнирующие», «депрессивные», «с нехваткой спроса» и «с нехваткой предложения». Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что определение условий льготной ипотеки в зависимости от субъекта страны обсуждают с прошлого года.
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«В целом эта мера позволит сделать программу более адресной: развивать жилищное строительство в одних регионах и не допускать ценовых пузырей в других», — подчеркнул он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк назвал высокой вероятность принятия подобной инициативы. По его словам, глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже предлагала определить ставку льготной ипотеки в зависимости от региона выдачи. При этом уровень доходов может быть одним из критериев дифференциации.
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