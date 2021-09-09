Российские работодатели рассказали, кого охотнее берут на работу

Опрос компании SuperJob показал, что в большинство российских компаний можно устроиться по рекомендации. Большая часть опрошенных работодателей брали на работу сотрудников, порекомендованных знакомыми. Об этом написала «Газета.ru».

Согласно результатам опроса, устроиться по рекомендации можно в 87% российских компаний. Трудоустраивать сотрудников по рекомендации коллег приходилось 64% работодателей.

HR-менеджеры чаще всего принимают на работу по рекомендациям друзей или родственников (31%), еще 25% предпочитают трудоустраивать новых сотрудников, рекомендованных уже работающими в компании.

Большая часть руководителей (61%) считают, что сотрудники, принятые по рекомендации, работают с такой же эффективностью, как другие. При этом 17% сообщили, что такие сотрудники трудятся лучше.

В опросе приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения со всей России.