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    09 сентября 2021, 11:47

    Российские работодатели рассказали, кого охотнее берут на работу

    Полина Гребенщикова

    Опрос компании SuperJob показал, что в большинство российских компаний можно устроиться по рекомендации. Большая часть опрошенных работодателей брали на работу сотрудников, порекомендованных знакомыми. Об этом написала «Газета.ru».

    Российские работодатели рассказали, кого охотнее берут на работу

    Согласно результатам опроса, устроиться по рекомендации можно в 87% российских компаний. Трудоустраивать сотрудников по рекомендации коллег приходилось 64% работодателей.

    HR-менеджеры чаще всего принимают на работу по рекомендациям друзей или родственников (31%), еще 25% предпочитают трудоустраивать новых сотрудников, рекомендованных уже работающими в компании.

    Большая часть руководителей (61%) считают, что сотрудники, принятые по рекомендации, работают с такой же эффективностью, как другие. При этом 17% сообщили, что такие сотрудники трудятся лучше.

    В опросе приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения со всей России.