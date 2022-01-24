Российские птицефабрики столкнулись с проблемой недостатка яиц

Российские производители столкнулись с недостатком яиц из инкубаторов. Это произошло из-за прекращения поставок продукции из Германии, Франции и Нидерландов, сообщил источник газете «Коммерсант».

Стоимость одного инкубационного яйца стала равняться 40 рублям, тогда как обычно составляла примерно 20 рублей.

Представители птицефабрик подтвердили, что спрос на инкубационное яйцо в России действительно вырос и превосходит предложение. Такая проблема уже была в прошлом году, когда цены на мясо птицы подскочили из-за птичьего гриппа и усиления спроса в Китае.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев полагает, что нехватка яиц заставит работников производств покупать яйцо у непроверенных поставщиков, а это чревато последствиями — болезнями птиц, их смертностью и из-за этого снова ростом стоимости товара.

Гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов при этом сообщил, что дефицит продукции есть только у некоторых предприятий и проблемы в целом продлятся недолго, в том числе благодаря поддержке Минсельхоза, компенсирующей затраты.