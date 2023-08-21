21 августа 2023, 13:45
Российские птицефабрики столкнулись с острым дефицитом рабочей силы — СМИ
«Коммерсант»: птицефабрики в РФ столкнулись с нехваткой рабочих рук до 30%
Отечественные птицефабрики столкнулись с нехваткой рабочих рук, сообщила газета «Коммерсант». По данным авторов статьи, на этом сказалось ослабление курса рубля.
Одна из самых крупных в России фабрика «Синявинская» оценила дефицит рабочей силы примерно в 30%, уточнили журналисты.
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Нехватка персонала негативно влияет на полноценные рабочие смены производства, что вызывает риски отмены части заказов и задержки отгрузок, о чем компания уже предупредила часть ритейлеров.
Производитель попросил партнеров не выставлять штрафы за неполные поставки и переносы отгрузок с 1 августа, считая ситуацию форс-мажором.
В Росптицесоюзе отметили, что осведомлены о проблеме с кадрами на части отраслей, однако считают, что она не повлияет на объемы выпуска готовой продукции.
Ранее депутат Бессараб заявила, что при дефиците рабочих рук помогут работающие пенсионеры.
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