Общество 21 августа 2023, 13:45 Российские птицефабрики столкнулись с острым дефицитом рабочей силы — СМИ «Коммерсант»: птицефабрики в РФ столкнулись с нехваткой рабочих рук до 30% Freepik

Читать 360tv в

Отечественные птицефабрики столкнулись с нехваткой рабочих рук, сообщила газета «Коммерсант». По данным авторов статьи, на этом сказалось ослабление курса рубля.

Одна из самых крупных в России фабрика «Синявинская» оценила дефицит рабочей силы примерно в 30%, уточнили журналисты.

Реклама

Нехватка персонала негативно влияет на полноценные рабочие смены производства, что вызывает риски отмены части заказов и задержки отгрузок, о чем компания уже предупредила часть ритейлеров.

Производитель попросил партнеров не выставлять штрафы за неполные поставки и переносы отгрузок с 1 августа, считая ситуацию форс-мажором.

В Росптицесоюзе отметили, что осведомлены о проблеме с кадрами на части отраслей, однако считают, что она не повлияет на объемы выпуска готовой продукции.

Ранее депутат Бессараб заявила, что при дефиците рабочих рук помогут работающие пенсионеры.