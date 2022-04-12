Российские производители загородных ограждений вытеснили с рынка иностранных конкурентов

Российские производители металлических ограждений для загородных домов и участков практически полностью вытеснили с рынка иностранных конкурентов благодаря видимым преимуществам. Об этом Life рассказали представители бизнеса.

У отечественного профнастила выше срок эксплуатации и более высокая прочность.

«Отличить на ощупь качественный отечественный от очень тонкого зарубежного профнастила невозможно — они отличаются в десятые доли миллиметра. Для экспертизы используются специальные приборы — электронные микрометры, которые мошенники в 90% случаев не привозят с собой на установку заборов. Но именно эта незначительная разница и определяет, сколько лет простоит забор», — объяснили в компании «Мастеровит».

За последние две недели отечественный профнастил начали покупать гораздо активнее, чем импортный. По мнению участников рынка, на полное импортозамещение в этой сфере потребуется около года.