Общество 01 декабря 2023, 07:50 Российские производители виски указали на бешеный рост продаж — СМИ РИА Новости: отечественный виски обошел многие аналоги Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Читать 360tv в

Российский виски смог обойти по качеству многие импортные аналоги. Производители обратили внимание на бешеный рост продаж этого напитка, сообщило РИА «Новости».

По мнению участников отрасли, вслед за популярностью отечественного виски через 3-5 лет увеличится и доля российского производства напитка на рынке.

Реклама

Представитель российской алкогольной компании Luding Group рассказал, что качество виски улучшилось, но в производстве приходится пока применять зарубежные дистилляты.

«Три года назад мы приняли стратегию развития, согласно которой взяли курс на локализацию портфеля во всех категориях. Совместно с партнерами мы реализуем данные планы», — отметили в компании.

По информации директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, отечественный виски занимает сейчас около 50% рынка. При этом 48% из них производятся из импортных дистиллятов.

Ранее Дробиз анонсировал завоз алкогольных напитков Pernod Ricard в Россию по параллельному импорту. Он добавил, что потребитель не заметит разницы в цене из-за ухода компании.