Общество 03 февраля 2023, 09:25 Российские производители начали маскировать снижение объема молока на упаковках РБК: производители чаще начали указывать на упаковках молока вес, а не объем продукта РИА «Новости»

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Производители молочной продукции начали чаще указывать на упаковках молока, кефира и сливок не объем, а вес продукта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф». Специалисты считают, что этот шаг связан с попыткой замаскировать снижение объема товара в упаковке.

Для сравнения: один килограмм молока занимает около 970 миллилитров из-за высокой плотности, указали аналитики «Продажи.рф». Для исследования сервис взял данные продаж одинакового набора магазинов в январе–декабре прошлого года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

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По информации РБК, указание веса продукта встречается на молочной продукции «Домик в деревне», «Бежин луг» и Viola. Причем в некоторых случаях указывается и вес, и объем, а в некоторых — только вес.

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При этом глава Национального союза производителей молока Артем Белов заявил, что на рынке нет массового перехода к указанию на пакетах с молоком веса вместо объема. Но вместе с тем он допустил, что ряд брендов мог пойти на такой маркетинговый ход, чтобы не поднимать цены, а уменьшение объема товара сделать менее заметным.