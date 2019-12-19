Российские производители игристых вин предрекли сокращение поставок
Российские производители шампанского заявили, что поставки отечественных игристых вин могут сократиться, сообщила газета «Ведомости».
Виной этому может стать закон о виноделии, запрещающий использование импортных виноматериалов.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович сообщил, что такой запрет может сократить производство в два или три раза, написало ИА Nation News.
Кроме этого, отечественные производители опасаются падения спроса на российское шампанское из-за раздельной выкладки в магазинах, сообщило ИА URA.RU.