    19 декабря 2019, 13:46

    Российские производители игристых вин предрекли сокращение поставок

    Александр Кушак

    Российские производители шампанского заявили, что поставки отечественных игристых вин могут сократиться, сообщила газета «Ведомости».

    Виной этому может стать закон о виноделии, запрещающий использование импортных виноматериалов.

    Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович сообщил, что такой запрет может сократить производство в два или три раза, написало ИА Nation News.

    Кроме этого, отечественные производители опасаются падения спроса на российское шампанское из-за раздельной выкладки в магазинах, сообщило ИА URA.RU.