Российские производители игристых вин предрекли сокращение поставок

Виной этому может стать закон о виноделии, запрещающий использование импортных виноматериалов.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович сообщил, что такой запрет может сократить производство в два или три раза, написало ИА Nation News.

Кроме этого, отечественные производители опасаются падения спроса на российское шампанское из-за раздельной выкладки в магазинах, сообщило ИА URA.RU.