Компания «Прогресс», производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня», сообщила ретейлерам об изменениях в поставках. Обращение к участникам рынка направила и компания Campina.

Об обращении гендиректора «Прогресса» Натальи Медуновой к ретейлерам написала газета «Коммерсант». В нем компания сообщила, что отменяет промоакции и откладывает закупку рекламных услуг.

Весь фокус сейчас будет на производстве самых востребованных позиций, чтобы обеспечить их максимальную доступность. Медунова также предупредила, что у «Прогресса» могут быть проблемы с поставками из-за задержек и сбоев с поставками сырья и упаковки, ростом курса валют. Она попросила участников рынка снизить уровень остаточной годности при приемке продуктов до 40%.

Помимо этого она отметила, что на перебои влияют переход на работу по предоплате с поставщиками, остановка отгрузок части контрагентов и введенные санкции против РФ.

От промоакций также решила отказаться российская компания Campina, которая, в частности, выпускает йогурты Fruttis и детские смеси Friso. По данным «Коммерсанта», компания также попросила ретейлеров оценить запасы продукции, дать прогноз закупок и снизить остаточный срок годности при приемке.