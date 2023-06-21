Общество 21 июня 2023, 17:41 Российские приставы забрали у Google все деньги «Интерфакс»: приставы сняли все деньги со счетов российской дочки Google Unsplash

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В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов перевела все денежные средства со счетов российского представительства юридического лица Google (ООО «Гугл») качестве обеспечительной меры на свой депозит в рамках судебного разбирательства. Об этом сообщил «Интерфакс».

В материалах дела говорится, что в 2022 году судебные приставы сняли со счетов ООО «Гугл» 10,3 миллиарда рублей. По состоянию на 31 декабря на счетах оставалось еще 375,5 миллиона рублей, которых и коснулись новые обеспечительные меры.

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С конца 2021 года на Google дважды наложили оборотные штрафы за неоднократное нарушение российского законодательства общей суммой свыше 29 миллиардов рублей.

Кроме того, компании назначали штрафы за неудаление запрещенной информации с сервиса YouTube.

Один из самых крупных штрафов ООО «Гугл» получило летом 2022 года, когда мировой судья Таганского района Москвы за повторный отказ удалить признанный недостоверным и запрещенный контент наложил на компанию штраф в размере 21,77 миллиарда рублей.